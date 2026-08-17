Desbordes destaca recuperación del 70% del Barrio Meiggs a un año de intervención y anuncia 180 guardias más

17 ag. 2026 - 11:10 hrs.

A un año del inicio del Plan Recuperación del Barrio Meiggs, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, celebró el importante avance que se realizó para erradicar el comercio ambulante en el tradicional barrio comercial.

Según datos entregados por el propio municipio a Mucho Gusto, se han retirado cerca de 5.000 toldos en estos 12 meses, recuperando así un importante porcentaje del barrio que hasta hace no mucho estaba controlado por vendedores informales.

Casi 5.000 toldos retirados en Barrio Meiggs

En ese sentido, el jefe comunal destacó que se ha conseguido recuperar sobre un 70% del espacio del barrio, agregando que el comercio ambulante "no se consolidó en la zona de Blanco Encalada y otros que había dudas".

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Desbordes afirmó que, en coordinación con la Delegación Presidencial y el Ministerio de Seguridad, se está coordinando una nueva etapa de intervención en la zona. Tras ello, se estima "contratar otros 180 guardias más que van a mantenerse en la zona externa, donde se van a arrendar locales en San Alfonso que van a permitir financiarlos".

Asimismo, informó que el plan considera mantener las rejas en el tiempo, puesto que han experimentado un buen resultado para restringir la instalación de toldos azules y comerciantes ambulantes.

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