¿Qué estamos comprando? Mall chinos venden alimentos sin etiquetado exigido por la ley

17 ag. 2026 - 12:00 hrs.

En el centro de Santiago, comunas pequeñas e incluso en pueblos del extremo sur y norte es posible encontrar un mall chino. Por lo mismo, no es casualidad que un estudio de la Odecu revelase que hay más de 200 mil de estos locales comerciales a lo largo del país.

Prácticamente en todos los malls chinos se comercializan alimentos y lo más probable es que, de no saber chino, tal vez nunca va a saber qué está comprando. Y es que en su gran mayoría no cuentan con información clara sobre sus ingredientes, fecha de elaboración o vencimiento.

Detectan que distintos alimentos tenían el mismo rotulado en mall chino

Durante la fiscalización de uno de estos locales en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se encontró que todos los alimentos vendidos mantenían el mismo rotulado con la información nutricional de un producto que se llama Poki Chocolate.

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Estas etiquetas, aparte de ser ilegibles, evidentemente no cumplen con la norma de nuestro país, donde se exige la información nutricional, junto con las fechas de elaboración y vencimiento.

Es precisamente ahí que nace la pregunta: ¿Cómo ingresan estos tipos de productos a Chile? ¿Por qué no hay sanciones ejemplares para quienes realizan estas faltas?

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