"Se podría decir que saltó la liebre": Darynka Marcic lanza pícara frase y desata las risas en Mucho Gusto

17 ag. 2026 - 10:20 hrs.

Un divertido momento protagonizó este lunes por la mañana la periodista Darynka Marcic tras lanzar pícara frase que hizo reaccionar a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

Todo ocurrió cuando la reportera comentaba las dificultades con las cuales se encontró el equipo de Mucho Gusto en el Camino Lagunillas en el Cajón del Maipo, debido a las intensas nevazones registradas en las últimas jornadas.

La inesperada frase de Darynka Marcic

En ese específico momento, Karen le consultó si había tenido la dicha de encontrarse con algunos animales en la nieve, ante lo cual Darynka comenzó a mencionar el largo listado.

Mega

"Encontramos con aguiluchos y liebres también, que ahí 'Mi xan' (productor periodístico) quedó enamorado de las liebres. Se podría decir que saltó la liebre", dijo con una sonrisa maliciosa.

La frase causó la reacción inmediata de los conductores de Mucho Gusto. "Que agradezca, porque está bien escaso", respondió Neme.

Todo sobre Mucho gusto