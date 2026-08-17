¡Hoy vive un gran final inolvidable! Este es el horario del último capítulo de El Jardín de Olivia
Este 17 de agosto será un "Mega Lunes" porque El Jardín de Olivia terminará en su episodio 358 e inmediatamente después tendremos el gran estreno de La Baronesa, la nueva teleserie de las 17:00 horas.
Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó escapar del país y dejó en el camino un reguero de sangre. Su padre falleció en sus manos y disparó contra Diana (Nicole Espinoza), quien ahora se debate entre la vida y la muerte.
Sin embargo, él mismo conoció la derrota. Intentó huir en una avioneta y Bastián (Alonso Quintero), su hijo más rebelde, fue quien le plantó cara y lo atropelló con su auto en la losa del aeródromo. Basti hizo justicia por su madre, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y todas las mujeres que el empresario atacó a lo largo de los años.Ir a la siguiente nota
Ahora, la heroína y el villano están en un momento crítico y, al borde de la muerte, se darán cuenta de lo que han cosechado: amor o desprecio.
¿Sobrevivirán? ¿Pasarán a mejor vida? Vive el gran final por las pantallas de Mega a las 16:00 horas y sigue con nosotros con el primer capítulo de La Baronesa a las 17:15 horas.
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