¡Hoy vive un gran final inolvidable! Este es el horario del último capítulo de El Jardín de Olivia

17 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Este 17 de agosto será un "Mega Lunes" porque El Jardín de Olivia terminará en su episodio 358 e inmediatamente después tendremos el gran estreno de La Baronesa, la nueva teleserie de las 17:00 horas.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó escapar del país y dejó en el camino un reguero de sangre. Su padre falleció en sus manos y disparó contra Diana (Nicole Espinoza), quien ahora se debate entre la vida y la muerte.

Sin embargo, él mismo conoció la derrota. Intentó huir en una avioneta y Bastián (Alonso Quintero), su hijo más rebelde, fue quien le plantó cara y lo atropelló con su auto en la losa del aeródromo. Basti hizo justicia por su madre, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y todas las mujeres que el empresario atacó a lo largo de los años.

El Jardín de Olivia / Mega

Ahora, la heroína y el villano están en un momento crítico y, al borde de la muerte, se darán cuenta de lo que han cosechado: amor o desprecio.

¿Sobrevivirán? ¿Pasarán a mejor vida? Vive el gran final por las pantallas de Mega a las 16:00 horas y sigue con nosotros con el primer capítulo de La Baronesa a las 17:15 horas.

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