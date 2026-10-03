¿Celos o miedo a ser descubierto? Las extrañas reacciones de Luciano por Bárbara en Prohibida Obsesión

03 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Esta semana se estrenó Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que ha logrado captar la atención de los espectadores con una historia marcada por el deseo, la culpa y los secretos.

La nueva producción narra la historia de Luciano (Diego Muñoz), un hombre de 50 años que cree tener su vida completamente resuelta: una familia estable, una destacada posición profesional y económica, además de un grupo de entrañables amigos.

Sin embargo, todo cambió cuando se cruzó con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años que, tras vivir una aventura con él, no ha logrado salir de su cabeza. A continuación, te contamos cuáles han sido las extrañas reacciones que ha tenido el arquitecto a raíz de este inesperado encuentro.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Celos o miedo a ser descubierto?

Luego de vivir un momento íntimo con Bárbara, Luciano comenzó a sentir una profunda culpa por haberle sido infiel a su esposa Antonia (Sigrid Alegría), quien lo ama de manera incondicional.

En un comienzo, Luciano no quería tener ningún tipo de contacto con la joven. Sin embargo, Bárbara se las arregló para comunicarse con él a través de su celular e incluso llegó de sorpresa a su cumpleaños, apareciendo en su propio hogar. El temor a ser descubierto hizo que el arquitecto entrara en un verdadero estado de pánico.

Prohibida Obsesión / Mega

Sin embargo, durante estos primeros cuatro capítulos, Luciano ha mostrado algunas reacciones que podrían revelar que aquella noche con Bárbara está lejos de convertirse en una aventura pasajera.

Una de ellas ocurrió cuando tuvo un momento íntimo con su esposa Antonia, instancia en la que su mente lo llevó nuevamente a recordar lo vivido con Bárbara.

Otra reacción inusual se produjo cuando sorprendió a la joven al interior del departamento de Gaspar (Nicolás Poblete), quien le ha confesado en reiteradas ocasiones que siente atracción por ella.

Prohibida Obsesión / Mega

Pero su reacción más inesperada ocurrió cuando Gaspar lo invitó a una cita doble junto a Antonia y Bárbara, situación que llevó al arquitecto a perder el control e incluso ofrecerle golpes a su propio amigo.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Celos o miedo a ser descubierto? Esa es una de las interrogantes que quedará abierta y que podría comenzar a responderse en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

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