Le fue infiel: ¿Quién es el actor que interpreta a la pareja de Julieta en Prohibida Obsesión?

30 sept. 2026 - 23:15 hrs.

Este miércoles, Julieta (María Jesús Haran) protagonizó una de las escenas más tristes de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.

La joven se enteró de que su pareja, Matías, le fue infiel con otra mujer mientras ambos se encontraban de viaje en la playa.

La situación preocupó profundamente a sus padres, Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz), quienes posteriormente conversaron sobre la infidelidad y sus consecuencias.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Quién es el actor que interpreta a la pareja de Julieta?

El encargado de interpretar a Matías es Agustín Moreno, actor que cuenta con participaciones en distintas series, teatro y proyectos digitales.

Entre ellos se encuentra Salvado a Ema, la primera teleserie vertical de Mega, producción que narra la historia de una enfermera (Juanita Ringeling) que debe proteger a una bebé a toda costa.

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