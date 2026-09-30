Bárbara llegará a una íntima reunión familiar de Luciano en el cuarto capítulo de Prohibida Obsesión
En el avance del cuarto capítulo de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) recriminará duramente a Gaspar (Nicolás Poblete) por ausentarse del trabajo y no responder sus llamadas.
Tras esto, el abogado se reunirá con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y ambos conversarán acerca de Luciano (Diego Muñoz).
La situación llamará la atención de Gaspar, quien le preguntará a su interés romántico por su inesperada preocupación por su amigo.
Bárbara llegará a una íntima cena familiar de Luciano
Además, Hernán organizará una cena familiar a la que también asistirá Coca (Lorena Capetillo).
Entre los invitados estará Gaspar, quien llegará acompañado de Bárbara, situación que dejará a Luciano visiblemente incómodo.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.