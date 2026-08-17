Lluvia y calor: Antofagasta enfrenta inusual fenómeno y autoridades activan alerta amarilla

17 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Intensas lluvias se han registrado en la zona norte del país durante la madrugada y mañana de este lunes, una condición meteorológica que mantiene en alerta a las autoridades por sus eventuales efectos.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, en la Región de Antofagasta, por un núcleo frío en altura que se prevé deje grandes cantidades de lluvia hasta el martes.

Lluvia en Antofagasta

Hasta la capital regional se trasladó el periodista de Meganoticias Javier Louit para registrar cómo se vive en la zona este nuevo evento de precipitaciones, en un invierno que ha sido atípicamente lluvioso.

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El reportero destacó que el fenómeno que afecta al norte del país es bastante particular, dado que la lluvia se mezcla con el calor.

Asimismo, detalló que existe una gran cantidad de agua acumulada en las avenidas y paseos peatonales, debido a que el centro de la ciudad de Antofagasta no cuenta con conectores de agua lluvia.

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