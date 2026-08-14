Abogado de Camilo Huerta revela su vínculo con local investigado: "Tuvo 6 meses un dispensario"

14 ag. 2026 - 13:10 hrs.

Durante la jornada de este viernes 14 de agosto, Rodrigo Núñez, abogado defensor de Camilo Huerta, abordó los detalles de la investigación por tráfico de drogas que involucra al chico reality.

En Mucho Gusto, el profesional mencionó que durante la audiencia de formalización “nos vamos a enterar particularmente de todos los elementos formales y concretos respecto a esta investigación”.

No obstante, agregó que "nosotros proyectamos que esto deriva de estos 6 meses que tuvo un dispensario Camilo en la comuna de Colina. El Ministerio Público toma la situación de Camilo y un sinnúmero de otras situaciones parecidas e investiga".

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Explicó que Huerta no tenía conocimiento de que detrás había una organización criminal más amplia que usaba dispensarios como fachada para la venta de droga. "En absoluto, no tenía conocimiento de todo lo que se ha planteado (...) Esta empresa duró 6 meses".

En ese sentido, señaló que el dispensario cerró a los pocos meses como consecuencia del fin del matrimonio entre Camilo Huerta y Marité Matus, puesto que se generan una serie de conflictos, entre ellos comerciales.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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