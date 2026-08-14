¿A qué hora comienza la lluvia y tormentas eléctricas este viernes en Santiago?

14 ag. 2026 - 13:30 hrs.

Tal como ocurrió el pasado jueves, durante este viernes continuará la inestabilidad atmosférica en la Región Metropolitana. Por lo mismo, el regreso de la lluvia y tormentas eléctricas a Santiago es inminente.

Según el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones volverán este viernes a la capital, pese a que en las primeras horas fue posible disfrutar de algunos claros de sol.

A esta hora vuelve a llover en Santiago

En su pronóstico, el experto indicó que "en la medida que avance la tarde, después de las 3-4 de la tarde, se va a cubrir el cielo y aparece otra vez la probabilidad de chubascos".

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En ese sentido, manifestó que, al igual que el jueves, están las condiciones para que se desarrollen tormentas eléctricas en Santiago.

Las precipitaciones se intensificarán durante la madrugada del sábado, manteniéndose por el resto de la jornada en toda la capital.

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