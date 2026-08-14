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Este aviso se cerrará en segundos

¿A qué hora comienza la lluvia y tormentas eléctricas este viernes en Santiago?

  • Por Sebastián Paillafil

Tal como ocurrió el pasado jueves, durante este viernes continuará la inestabilidad atmosférica en la Región Metropolitana. Por lo mismo, el regreso de la lluvia y tormentas eléctricas a Santiago es inminente.

Según el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones volverán este viernes a la capital, pese a que en las primeras horas fue posible disfrutar de algunos claros de sol.

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A esta hora vuelve a llover en Santiago

En su pronóstico, el experto indicó que "en la medida que avance la tarde, después de las 3-4 de la tarde, se va a cubrir el cielo y aparece otra vez la probabilidad de chubascos".

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En ese sentido, manifestó que, al igual que el jueves, están las condiciones para que se desarrollen tormentas eléctricas en Santiago.

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Las precipitaciones se intensificarán durante la madrugada del sábado, manteniéndose por el resto de la jornada en toda la capital.

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