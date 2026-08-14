¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Camilo Huerta?

14 ag. 2026 - 11:55 hrs.

El pasado jueves se dio a conocer que el modelo y chico reality Camilo Huerta figura como imputado en un caso que investiga un eventual tráfico de drogas.

Personal del OS-7 de Carabineros allanó al menos 20 dispensarios de marihuana en nueve regiones del país, los cuales estarían vinculados con el delito.

Los delitos que se le imputan a Camilo Huerta

Según las autoridades, la organización delictiva utilizaba distintos establecimientos comerciales asociados a la venta de cannabis medicinal para llevar adelante una operación de mayor alcance.

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Entre los involucrados en el caso, apareció el nombre de Camilo Huerta, a quien se le imputarían los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

En ese sentido, se emitió una orden de detención contra el exesposo de Marité Matus, quien está en Estados Unidos, por lo que se espera su llegada a Chile.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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