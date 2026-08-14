Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Camilo Huerta?

  • Por Sebastián Paillafil

El pasado jueves se dio a conocer que el modelo y chico reality Camilo Huerta figura como imputado en un caso que investiga un eventual tráfico de drogas.

Personal del OS-7 de Carabineros allanó al menos 20 dispensarios de marihuana en nueve regiones del país, los cuales estarían vinculados con el delito.

Lo más visto de Mucho Gusto

Los delitos que se le imputan a Camilo Huerta

Según las autoridades, la organización delictiva utilizaba distintos establecimientos comerciales asociados a la venta de cannabis medicinal para llevar adelante una operación de mayor alcance.

Mega

Entre los involucrados en el caso, apareció el nombre de Camilo Huerta, a quien se le imputarían los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Ir a la siguiente nota

En ese sentido, se emitió una orden de detención contra el exesposo de Marité Matus, quien está en Estados Unidos, por lo que se espera su llegada a Chile.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Camilo Huerta

Leer más de

Minuto a minuto