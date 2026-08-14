Sistema frontal no da tregua: Lluvia y tormentas eléctricas vuelven este viernes a Santiago

14 ag. 2026 - 09:04 hrs.

La lluvia volverá a marcar la pauta durante este viernes 14 de agosto en Santiago, con precipitaciones que estarán acompañadas de probables tormentas eléctricas en el transcurso del día.

Así lo estimó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien explicó cómo se desarrollará este nuevo sistema frontal en la Región Metropolitana.

Viernes con lluvia y tormentas eléctricas

Según el pronóstico del experto, se prevé que las precipitaciones vuelvan durante la tarde de este viernes, con chubascos débiles.

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Indicó que la lluvia estará acompañada, al igual que el jueves, de actividad eléctrica en la cuenca de Santiago, además de sectores precordilleranos y cordilleranos.

El experto mencionó que es el sábado cuando las precipitaciones aparecen con mayor intensidad, puesto que "entra el corazón del sistema frontal cálido".

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