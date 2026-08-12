Flamencos en medio de la nieve: El impresionante espectáculo de la naturaleza que sorprende en Machuca

12 ag. 2026 - 13:25 hrs.

La mañana de este miércoles en Mucho Gusto fuimos testigos de un singular espectáculo de la naturaleza: una bandada de flamencos en medio de las nevazones en la localidad de Machuca, en la comuna de San Pedro de Atacama.

El periodista de Meganoticias, Julio Ahumada, llegó hasta el pequeño poblado andino para evidenciar las condiciones climáticas por el sistema frontal que afecta el Norte Grande.

Flamencos fueron captados en medio de las nevazones en Atacama

Fue así que logró captar a un enorme grupo de estas llamativas y coloridas aves a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

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"¡Qué impresionante! Estamos en el desierto de Atacama, creo que es de esos regalos de Chile y de la naturaleza", expresó José Antonio Neme completamente enamorado con las imágenes.

"En el momento que alguien repartió las maravillas en el mundo, nos dejó esto que me parece impresionante", agregó.

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