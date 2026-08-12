Lluvia por tres días y tormentas eléctricas: Así será el nuevo sistema frontal que llegará a Santiago

12 ag. 2026 - 10:15 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó un informe detallado sobre el nuevo sistema frontal tropical que va a dejar precipitaciones en Santiago por tres días consecutivos.

De acuerdo al experto, se trata de una baja segregada de características cálidas, por lo que hará subir la isoterma cero en la zona centro y centro sur del país.

¿Cuándo comienza a llover?

Durante la tarde-noche del jueves comenzarían a registrarse las primeras precipitaciones en la capital, eso sí, por sectores y de forma intermitente, y con la probabilidad de tormentas eléctricas en lugares cercanos a la cordillera de La Costa.

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Las lluvias se mantendrán la jornada del viernes con bastante intermitencia, pero solo serán un adelanto de lo que ocurrirá el sábado con precipitaciones constantes durante todo el día.

Sepúlveda indicó que, desde la tarde-noche del jueves al sábado, se esperan aproximadamente 20 milímetros de agua.

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