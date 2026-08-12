Abogada murió abrazada a su perro tras terremoto en Colombia: Su mascota fue rescatada con vida

12 ag. 2026 - 10:45 hrs.

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto dejó al descubierto la conmovedora historia de Lenny Fernández, abogada que falleció protegiendo a su perro.

Los equipos de emergencia encontraron su cuerpo sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua de Cali, junto a su perrito Salomón, quien logró sobrevivir.

Abogada falleció abrazada a su perro

Según reportaron diversos colectivos de defensa animal, la mujer habría quedado en una posición que terminó protegiendo al canino durante el colapso de la estructura, quien recibió atención médica inmediata por parte de los veterinarios de apoyo en la zona.

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En redes sociales, familiares, amigos y defensores de derechos de los animales expresaron su dolor y rindieron un homenaje a Lenny por su acto de amor.

La joven es parte de los 250 muertos y cientos de heridos que dejó el terremoto, cuyo epicentro se posicionó al oeste del país cafetero.

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