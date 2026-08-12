"Me interpela esta imagen": Neme se sincera en vivo tras caso de jugador condenado por conducir a 307 km/h

12 ag. 2026 - 11:40 hrs.

Una profunda reflexión realizó la mañana de este miércoles José Antonio Neme, a raíz de la detención del jugador semiprofesional inglés Connor Charlton, quien fue condenado a cárcel por conducir a 307 km/h.

El conductor de Mucho Gusto escuchó atento el reporte de Marianne Schmidt sobre el sujeto, quien admitió diez cargos de conducción temeraria y cuatro delitos de obstrucción a la justicia.

Neme realiza profunda reflexión

Una vez finalizado, decidió pedir la palabra y hablar con sinceridad a sus compañeras: "Me interpela esta imagen por todo el trauma que significa un accidente (...) Hoy día más que nunca reconozco que al subirme a un auto transitas siempre por el riesgo y es un proceso la reparación emocional, la responsabilidad, la culpa; hay una auditoría moral que uno se hace".

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Neme comentó que hoy este tipo de situación "las veo desde otro lugar. Lo que a mí me pasó, yo lo voy a incorporar a mi historia personal. Soy yo y mi accidente no es tabú para mí".

"Voy a ir procesando esto junto con el público, porque soy un hombre que está expuesto y cualquier acción que yo haga, mi vida privada o pública, tiene una incidencia y un impacto en la audiencia. Esto es parte de mi biografía personal y pública", concluyó.

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