Activación de quebradas obliga a evacuar sectores de Atacama: Senapred emitió alerta SAE

12 ag. 2026 - 12:15 hrs.

En horas de la mañana de este miércoles, se reportó la activación de diversas quebradas en la Región de Atacama, a raíz de las lluvias que trae el sistema frontal que afecta el Norte Grande.

Frente a eventuales peligros, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar la población Antena en la comuna de Diego de Almagro, debido a la activación de la quebrada del mismo nombre.

El organismo también activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos celulares en la localización de El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, por la activación de la quebrada de La Plaza.

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El llamado es actuar con precaución durante el desplazamiento y respetar las indicaciones de los equipos desplegados, además de considerar a los animales de compañía durante la evacuación.

Cabe recordar que cinco regiones, desde Arica hasta Coquimbo, se encuentran bajo emergencia preventiva hasta el domingo 16 de agosto.

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