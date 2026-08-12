Iquique registró 33,4 °C a las 11 de la noche de este martes: ¿Por qué se produjo este inusual fenómeno?

12 ag. 2026 - 09:35 hrs.

Una jornada de invierno totalmente inusual se registró en Iquique, en la Región de Tarapacá, luego que se produjeran una serie de fenómenos meteorológicos de manera simultánea y alcanzaran los 33,4 °C a las 23:00 horas.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, destacó que se experimentaron temperaturas superiores a los 30 °C por seis horas, igualando el récord de julio de 2016, en donde ocurrió un fenómeno parecido.

Según explicó el reportero, este atípico aumento de los termómetros se produjo por la presencia de viento cálido proveniente desde el sector boliviano, que "impulsó aire de este a oeste, de cordillera a mar".

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Este viento de especie puelche sopló a ras de suelo y, al bajar por las laderas de las montañas, "se comprime; al comprimirse, se calienta".

Dicho todo esto, "a las 6 de la tarde del martes, en 10 minutos, pasaron de los 20 grados a los 32 grados, y se mantuvieron 6 horas sobre 30 grados, y alcanzaron el peak a las 11 de la noche con 33,4 grados".

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