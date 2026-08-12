Imágenes muestran impresionante tormenta de arena que sorprendió en Arica

12 ag. 2026 - 08:55 hrs.

Una tormenta de arena afectó durante la tarde del martes a distintos sectores del interior de Arica, debido a la inestabilidad atmosférica presente en la zona.

En las imágenes revisadas en Mucho Gusto se ve cómo una importante nube de polvo y arena comenzó a avanzar, afectando la visibilidad de las personas y provocando una serie de accidentes de tránsito.

Tormenta de arena sorprendió en Arica

Precisamente, en una de las rutas se produjo un choque en cadena que involucró a una serie de vehículos, puesto que el polvo y la tierra impidieron la rápida reacción.

Mega

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la condición climática generada por una alta presión produjo que fuertes vientos levantaran polvo y tierra desde el interior del desierto de Atacama hacia el sector costero.

Lo anterior se vio favorecido por la ausencia de vegetación en la zona, dejando imágenes que los conductores de Mucho Gusto plantearon que eran sacadas de la película "La Momia".

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