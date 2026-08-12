Así quedó El Tránsito tras aluvión: Localidad terminó completamente inundada

12 ag. 2026 - 13:50 hrs.

Las intensas precipitaciones ocurridas en las últimas horas provocaron que la localidad de El Tránsito, en la Región de Atacama, quedara inundada por completo.

La activación de la quebrada La Plaza provocó que en cosa de minutos un aluvión ingresara con total fuerza al poblado ubicado en la comuna de Alto del Carmen.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar dicha localidad altiplánica por el agua que llegó hasta sectores residenciales.

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Imágenes compartidas en Mucho Gusto dejaron en evidencia la cantidad de agua que ingresó a zonas rurales y también urbanas.

Cabe recordar que cinco regiones, desde Arica hasta Coquimbo, se encuentran bajo emergencia preventiva hasta el domingo 16 de agosto.

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