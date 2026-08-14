EE.UU. acusa a Chile de ser un "caballo de Troya" de China para evadir aranceles

14 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Estados Unidos acusó a Chile y a otros 39 países de ser el "caballo de Troya" de China para evadir ilegalmente los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.

La acusación aparece en el informe "La Gran Estafa del Transbordo", publicado por la Casa Blanca, donde se sostiene que el gigante asiático desvía mercancías destinadas al mercado estadounidense a naciones sujetas a gravámenes más bajos con tal de ocultar el verdadero origen y así eludir aranceles.

Chile bajo la mira de EE.UU.

Esta práctica provoca a Estados Unidos pérdidas por decenas de miles de millones de dólares y el desplazamiento de cientos de miles de empleos.

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Chile se ubica en el "Nivel 3", del denominado "Shadow Transshipment Network", que comprende objetivos "oportunistas pequeños" para China.

Se trata de una categoría que reúne a economías de menor escala que presentan ventajas específicas que podrían convertirlas en puntos atractivos para redirigir productos vinculados con China.

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