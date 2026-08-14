Sus padres y hermanas murieron: Trilliza es la única sobreviviente de su familia tras terremoto en Colombia

14 ag. 2026 - 11:15 hrs.

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia le costó la vida a cientos de personas y quebró a varias familias. Este es el caso de la familia Saavedra Caicedo, compuesta por Victoria Caicedo y Jairo Saavedra, quienes junto a sus tres hijas trillizas: Ana María, Isabella y Sofía Saavedra quedarían atrapadas tras el colapso del edificio en el que vivían.

Seis horas después del derrumbe del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, fueron encontrados los cuerpos sin vida de Jairo y Victoria, quienes habrían estado abrazados entre los restos de la estructura.

Poco después, también fue confirmada la muerte de Sofía e Isabella, dos de las trillizas. La noticia generó conmoción entre sus familiares y amigos.

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En medio de la tragedia, hubo un momento de alivio luego que se hallara con vida Ana María, y permanece bajo atención médica tras sufrir fracturas y heridas en los brazos.

De momento, la joven ignora el trágico desenlace de sus padres y hermanas. Y es que sus familiares han evitado mencionarle lo sucedido.

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