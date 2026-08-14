Abogado de Camilo Huerta confirma cuándo vuelve a Chile: "Su regreso es inminente"

14 ag. 2026 - 12:40 hrs.

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, dio a conocer este viernes la fecha en que el modelo y chico reality regresará a Chile en medio de su complejo escenario legal.

Recordemos que el pasado jueves se dio a conocer una orden de detención contra el exesposo de Marité Matus al ser investigado por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

La fecha en que regresaría Camilo Huerta a Chile

El jurista fue abordado afuera del Centro de Justicia por el periodista de Mucho Gusto, Roberto Saa, con quien entregó detalles de la situación de su representado.

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"La última conversación que tuve con él fue hace media hora o cuarenta minutos y estamos programando y proyectando el regreso inminente a Chile", indicó en primera instancia.

Tras la insistencia del reportero, Núñez proyectó el arribo de Camilo Huerta desde Miami a nuestro país durante mañana sábado 15 de agosto.

Asimismo, agregó que el chico reality se encuentra "enojado, frustrado, dolido, angustiado, ansioso, quiere resolverlo a la brevedad, pero también siguiendo instrucciones, debe esperar la formalización, regresar a Chile y aportar los medios pertinentes".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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