Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones: Revisa aquí las zonas
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en siete regiones del país, producto de un ciclón extratropical frente a la costa de la zona central.
Según el organismo, se espera una condición de inestabilidad atmosférica para las siguientes regiones:
- Coquimbo
- Valparaíso
- Metropolitana
- O’Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
La eventual actividad eléctrica comenzará la tarde del jueves 13 de agosto hasta la noche del viernes 14, con probabilidad de precipitaciones.Ir a la siguiente nota
En ese mismo sentido, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que se esperan cinco días seguidos con lluvia en Santiago.
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