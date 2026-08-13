Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones: Revisa aquí las zonas

13 ag. 2026 - 12:35 hrs.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en siete regiones del país, producto de un ciclón extratropical frente a la costa de la zona central.

Según el organismo, se espera una condición de inestabilidad atmosférica para las siguientes regiones:

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Mega

La eventual actividad eléctrica comenzará la tarde del jueves 13 de agosto hasta la noche del viernes 14, con probabilidad de precipitaciones.

En ese mismo sentido, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que se esperan cinco días seguidos con lluvia en Santiago.

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