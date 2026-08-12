"Mi refugio": Mamá de Marcianeke sorprende con romántica postal junto a futbolista

12 ag. 2026 - 16:40 hrs.

Yasna Muñoz, mamá del conocido cantante urbano Marcianeke, sorprendió en redes sociales al compartir una romántica postal con su novio futbolista, Kevin Egaña.

A comienzos de año, la influencer entregó detalles de su vida personal, dando a conocer su romance con el lateral izquierdo del club Deportes Puerto Montt de la Primera B.

No obstante, la relación habría iniciado a mediados de abril de 2024, puesto que de esa fecha datan las primeras fotos de los tortolitos.

Mamá de Marcianeke se muestra con su pololo futbolista

En la reciente postal compartida en sus historias, aparece la madre del cantante junto a Egaña, abrazados a bordo de un automóvil.

"Te amo", fue el mensaje que escribió el futbolista en el registro original, que posteriormente fue respondido por Yasna con una verdadera declaración de amor: "Mi refugio, te adoro".

Instagram @yassnita_m

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