'Por eso me culparé': Leo Méndez Jr. confiesa el gran arrepentimiento de su vida por decisión familiar

12 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Leo Méndez Jr. reveló a través de redes sociales que tiene una gran pena y remordimiento en su vida, lo que terminó por contar en sus redes sociales.

Precisamente, a través de sus plataformas digitales, el influencer decidió abrir una caja de preguntas en la que solicitó a sus seguidores interactuar con él con distintas preguntas.

Fue bajo este contexto que una seguidora preguntó a Leo por qué no viajó a Chile, entendiendo que Steffi Méndez, su hermana, se encuentra en nuestro país con su familia.

El arrepentimiento de Leo Méndez Jr.

"No existe otra cosa más que desee en este momento. Viajar a Chile y estar cerca de mis abuelos", dijo en un comienzo, dejando en claro que tenía sentimientos encontrados en este momento.

En esa línea, comentó que "en especial mi abuela, mi mami, nunca he sido el nieto que ha sido de llamar o mantener contacto; gran parte mía siempre ha vivido en su propio mundo y por eso me culparé y viviré arrepentido para el resto de mi vida. Cuántas ganas tengo de decirle cuánto realmente la quiero y pienso en ella".

"Debido a mi situación económica y trabajo nuevo, no puedo viajar por el momento. La realidad pega en todos lados, pero parte mía quiere pensar que mis hermanas son parte de mí, que están presentes por esos lados", cerró.

Instagram

Todo sobre Leo Méndez