Así fue el emotivo reencuentro de Luis Jiménez y su hijo Jesús en aeropuerto de Qatar: Coté López grabó todo

12 ag. 2026 - 12:20 hrs.

La principal razón del viaje de Coté López a Qatar fue llevar a su hijo Jesús al reencuentro con Luis Jiménez, su padre, quien por una oferta de trabajo se fue a vivir a dicho país.

Tras varias horas de viaje interminable, Coté llegó hasta Qatar, donde captó el momento exacto en el que el niño de 10 años corría hacia los brazos de su padre en el aeropuerto.

Cabe destacar que antes de cualquier reunión, la empresaria tuvo que salir a callar los malos comentarios que decían que ella estaba en este viaje para interrumpir la relación del exfutbolista y Gala Caldirola.

Así fue el emotivo reencuentro de Luis Jiménez y su hijo

Precisamente, a través de historias de Instagram, Coté López subió el registro que grabó cuando Jesús ve a su padre y comienza a correr varios metros para abrazar a su padre.

Tal como ha mencionado la empresaria en otras ocasiones, Jesús es muy apegado a su padre, por lo que la mudanza de Luis a Qatar le había afectado bastante.

Asimismo, en el video se puede escuchar que López está muy feliz de que su hijo pueda estar cerca de su padre, dando a entender nuevamente que la relación con su expareja es muy buena.

Todo sobre Luis Jiménez