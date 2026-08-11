Coté López arremete contra los que la criticaron por viajar a Qatar: "No vengo a molestar a Luis y Gala"

11 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La modelo Coté López salió a dar declaraciones a través de Instagram contra aquellos que decían que iba a molestar a Luis Jiménez y Gala Caldirola en Qatar, quienes se mudaron hace muy poco a dicho país.

Y es que hace tan solo unas semanas, Gala Caldirola y Luis Jiménez emprendieron vuelo a Qatar, país en el que vivirán a raíz de una oferta laboral que aceptó el exfutbolista.

Por lo mismo, cuando la gente supo que Coté iba de viaje a dicho país para dejar a su hijo, de inmediato pensaron que ella iba a acompañarlo para molestar a su expareja.

Coté López aclara por qué viajó a Qatar

"Yo no vengo a molestar a Luis y Gala. Vengo a dejar a mi bebé porque no lo mandaría con nadie más. Y estoy segura que para ellos no soy una molestia (ustedes tienen que superarlo, estamos divorciados hace años, solo existe cariño, nada más)", expresó en un inicio.

En esa línea, aclaró que "no lo traigo (a su hijo) para yo vivir 'la vida loca', yo ni salgo como leí. Esto es lo más desgarrador que he hecho en mi vida. No dejo de llorar hace semanas, pero no puedo ser egoísta con ellos, que también quieren estar juntos".

"Jesús es chiquitito, necesita a su papá también. Para mí, la única prioridad siempre fue, es y será la felicidad de mis hijos antes de la mía. No imaginan el dolor de pensar en volver y no dormir con él encima, con nuestras piernas entrelazadas", declaró.

Finalmente, afirmó que "por eso comenté que seguramente pasaré viniendo estos meses porque no creo que aguante mucho. Eso mi gente bella, gracias por el ánimo, os amo y adoro".

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