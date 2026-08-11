Naya Fácil vive divertido chascarro en Machu Picchu: Se encontró con su "gemela"

11 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Un divertido chascarro vivió Naya Fácil durante su reciente viaje a Perú, donde visitó una de las nueve maravillas del mundo: Machu Picchu.

La influencer hizo sus maletas y emprendió rumbo al país hermano junto a su pololo Aarón Collao, quien ha sido el encargado de grabar cada momento de sus vacaciones.

Precisamente, fue el joven chileno quien captó el hilarante momento que protagonizó Naya en las alturas de Cusco.

El chascarro de Naya Fácil

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se ve a la chilena parada al costado de una de las tantas escaleras del tradicional lugar. Todo mientras se escucha de fondo a su pareja: "Miren lo que va a pasar".

Instantes después, apareció una turista que tenía el mismo outfit de Naya: pantalones y polera blanca, junto a una manta clara y un sombrero típico de Perú.

Tanto la influencer como la otra mujer se rieron de la situación, al punto que decidieron tomar una fotografía.

"Vimos el mismo Pinterest", escribió sobre la imagen donde se retrató el chascarro.

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