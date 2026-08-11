¿Volvió con Lucas Lama? Coté López atajó los rumores y confirmó cuál es su situación sentimental actual

11 ag. 2026 - 19:30 hrs.

La modelo y empresaria Coté López se manifestó a través de redes sociales, donde expresó su molestia tras ser vinculada amorosamente otra vez.

Y es que su última relación con Lucas Lama terminó hace unos meses, pero fue el propio joven quien se encargó de encender los rumores de un posible retorno de la relación tras subir una foto de ambos y escribió: "Suerte en tu viaje. Nos vemos pronto".

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La publicación estuvo unos minutos en línea, pero Lama la borró al rato. Sin embargo, esto causó estragos en Coté, quien iba viajando a Qatar con su hijo y, cuando encendió el celular, se encontró con miles de mensajes sobre esta situación.

Coté López aclara su situación sentimental

"Hola, mi gente hermosa, prendí el WiFi en el avión... estaba leyendo los mensajitos 'buenos, malos y raros'", dijo en un comienzo, y enseguida agregó "en primer lugar, yo estoy SOLA".

"Así pretendo y quiero quedarme por mucho tiempo; no entendí por qué me preguntaron si seguía en pareja", afirmó Coté, despejando cualquier tipo de dudas sobre su situación sentimental.

Con estas palabras, la empresaria dejó en claro que no mantiene ningún vínculo con Lucas Lama y la decisión de estar soltera es definitiva.

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