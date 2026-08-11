Angélica Sepúlveda confirma quiebre con galán turco y revela polémico hecho: "No debí hacerlo"

11 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Durante las últimas semanas, Angélica Sepúlveda hizo a todos los medios de farándula especular con su posible retorno a la soltería tras el quiebre con su galán turco.

Y aunque la "Fierecilla de Yungay" no se había referido oficialmente a este tema, recientemente en una entrevista con radio FMDOS, Angélica confirmó que su relación con Gürsel Saglam sí había terminado.

Precisamente, todos los rumores surgieron cuando ella publicó una selfie con el texto: "Usted no me escuchó, así que de vuelta a la soltería nomás", dando a entender que el galán turco no quiso entender alguna situación, lo que los forzó a terminar.

Angélica Sepúlveda confirma su quiebre amoroso

En conversación con el medio citado, se le preguntó por esta polémica historia en la que declaró volver a la soltería, esto con la intención de que Sepúlveda confirmara su distancia del ciudadano turco.

"Respecto de la pregunta que me haces, quisiera retroceder el tiempo y no haber puesto esa historia. La escribí y la borré muy rápido y me quedó la embarrada (a ambos en realidad); era algo que no habíamos hablado con nuestras familias", dijo en un comienzo.

En esa línea, expresó que "es verdad, terminamos hace tres semanas y ayer en un arranque de rabia, después de una conversación que tuvimos, escribí esa historia y no debí hacerlo".

Finalmente, aseveró que la relación terminó hace un tiempo, pero volvió a recalcar que aún se arrepiente de dicha historia, ya que nadie sabía del quiebre en ese momento, ni siquiera sus familias.

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