Christell revela que postuló a los Latin Grammy y espera cumplir nuevo sueño: "Confiando en Dios"

12 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Christell cumplió uno de los sueños de su vida al convertirse en madre. Sin embargo, tiene muchos otros proyectos que espera con ansias cumplir.

Uno de estos es su carrera musical, la que durante los últimos años ha recibido un gran impulso gracias a la viralización de su éxito "Dubidubidu" por todo el mundo a raíz de TikTok, así como su enfoque en el público infantil.

Por lo mismo, la cantante oriunda de la región del Biobío apunta en grande y espera que alguna de sus canciones o trabajos sea nominado a un galardón de primera categoría.

Christell anhela nominación a galardón

"Les cuento que este año postulamos a los Latin Grammys y así es como funciona", escribió en un comienzo Christell, publicando al mismo tiempo un video donde explicaban lo engorroso que es solicitar este premio.

En esa línea, afirmó que "en lo personal no hice promoción o propaganda porque no sabía cómo funcionaba, pero aquí estamos confiando en lo que Dios quiera".

"En 2005 estuve nominada gracias a él y si se repite, que así sea. Si hay miembros votantes y votaron por mi trabajo, muchísimas gracias desde ya", cerró Christell.

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