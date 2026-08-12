Mauricio Pinilla confirmó el fin de su relación con exreina de belleza tras un mes: "Somos amigos"

12 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Mauricio Pinilla dio un paso al frente y confirmó, tal como se mencionaba en muchos rumores, su quiebre amoroso con la ex Miss Universo Santiago Paula Henríquez.

Y es que el exfutbolista anunció feliz su relación con Henríquez a finales de junio. Sin embargo, a poco más de un mes se dio a conocer que la pareja no dio más y rompió su vínculo.

Fue el propio Pinilla, en conversación con FMDOS, quien habló sobre este nuevo apartado amoroso de su vida que acabó más pronto de lo que se podría esperar.

Mauricio Pinilla terminó su relación

En conversación con medio citado, Pinilla explicó que su relación con Paula terminó, pero siguen siendo buenos amigos.

"Ahora somos amigos con la Pau, ya no tenemos una relación", afirmó Mauricio, y agregó: "ya no tenemos una relación, yo la adoro, somos amigos hace siete años, hablamos y seguimos hablando casi todos los días, porque es mi partner".

"Somos amigos y eso es lo lindo de la relación. Ahora tenemos una relación de amistad como la teníamos antes y eso no se perdió", cerró Mauricio.

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