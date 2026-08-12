"Me fui al cielo": Maly Jorquiera relató experiencia cercana a la muerte en la que vio a su difunta madre

12 ag. 2026 - 14:40 hrs.

Maly Jorquiera confesó en un podcast que tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, relatando todo lo que vivió en dicho instante.

Precisamente, la humorista estuvo invitada al programa Bendiciones de Verónica Calabi, donde relató la traumática experiencia que vivió tras dar a luz a su hijo Lucas, fruto de su relación con Sergio Freire.

En esa línea, Maly explicó que fueron una serie de negligencias y descuidos médicos los que propiciaron su experiencia al borde de la muerte.

Maly Jorquiera relata experiencia cercana a la muerte

Y es que su parto fue asistido por fórceps, por lo que más adelante comenzó a manifestar dolores abdominales que fueron desestimados por el personal médico al tratarse de una "actriz".

Sin embargo, los síntomas evolucionaron muy rápido; Maly comenzó a manifestar una hemorragia masiva y desmayos, lo que sí preocupó a los médicos presentes.

"El dolor era tanto que me fui al cielo, de verdad. Vi la luz al final del túnel y vi a mi difunta mamá. Le decía: 'Mamá, no me hagas devolverme, estoy sufriendo mucho', y mi mamá me dio la vuelta y me dijo: 'Devuélvete, anda a vivir lo que yo viví con ustedes'. Cuando reaccioné, la gente me estaba cacheteando para que volviera", aseguró Maly.

Según Maly, esto ocurrió porque el personal médico la saturó sin limpiar adecuadamente el útero, dejando en claro la violencia obstétrica que sufrió.

Asimismo, confesó que, por más que la situación era demandable, decidió enfocarse en su propia recuperación.

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