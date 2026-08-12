"Lo más bipolar que he experimentado": Eugenia Lemos se sincera sobre la agotadora realidad de la maternidad

12 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Desde que se convirtió en madre, Eugenia Lemos siente que 24 horas no son suficientes para todas las tareas que debe cumplir en una jornada.

La presentadora argentina expresó sus sentimientos encontrados en una serie de historias de Instagram en las que consultó con sus seguidoras si les pasa lo mismo.

La reflexión de Eugenia Lemos sobre la maternidad

Euge Lemos y su esposo Matías Kosznik están criando a su hija Alegra, quien a sus 9 meses ha acompañado a su mamá a muchos de sus compromisos, inclusive fuera del país. Esta agenda en ocasiones abruma a la actriz y modelo, tal y como lo manifestó en sus registros.

"¿Alguien más siente que necesita más horas en el día?", preguntó en una de sus historias antes de hacer una confesión. "Definitivamente, la maternidad es lo más extremo que he hecho en mi vida", escribió.

Instagram @eugenialemosok

"Un día me siento increíble, llena de energía, le cocino, ordeno su ropita, juego con ella, el día se me hace corto", expuso sobre un video donde se la ve jugar con su bebita. "Otro día ojerosa, cansada porque pasamos pésima noche, el día se hace pesado, agotador", dijo en contraste.

"Un día me siento la mujer maravilla, que puedo con todo, maternar, sacar proyectos adelante, grabar, reuniones. Otro día todo me supera, las horas no me alcanzan, miles de pendientes, sobrevivo a mate y café. Un día ando feliz disfrutando de la maternidad, al otro día lloro por todo", insistió.

"La maternidad es lo más bipolar que he experimentado en la vida", concluyó su historia, donde dejó una encuesta para sus seguidoras con tres opciones: "Me siento igual", "Siempre será así", y "Con el tiempo todo se acomoda y fluye".

Instagram @eugenialemosok

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