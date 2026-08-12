"¿Ustedes también?": La duda que dejó planteada Maura Rivera a sus seguidoras tras renovar su licencia

12 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Maura Rivera utilizó sus redes sociales para plantear una inesperada pregunta a sus seguidoras, quienes se manifestaron en sus mensajes directos.

Precisamente, la bailarina ocupó Instagram para subir parte de lo que sería el proceso de renovar su licencia de conducir en Estados Unidos, país en el que reside hace algunos años con su esposo Mark González.

Fue así como en primera instancia subió una selfie en la que mencionaba que estaba a nada de renovar su licencia, además de desearles una buena semana.

Instagram

La gran pregunta de Maura Rivera a sus seguidoras

Enseguida subió un video con un filtro en su cara donde planteó una duda a sus seguidoras que estaban pasando por un proceso similar en renovación de documentos.

Y es que la bailarina puso una foto de su cara en el documento y luego preguntó: "¿Ustedes también se dan una manito de gato para sacar carnet o licencia?".

"La foto estará plasmada mucho tiempo, hay que salir digna", recalcó Rivera, quien aceptó la opinión de sus seguidoras ante esta pregunta.

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