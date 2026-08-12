La difícil experiencia de Sammis Reyes en la NFL que lo inspiró a escribir su libro: "Estaba exhausto"

12 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Sammis Reyes está enfocado en promocionar su libro sobre superación personal "Elige o elegirán por ti", que ya ha vendido más de mil copias desde su lanzamiento a fines de julio.

El deportista inició una gira por el país para ofrecer charlas sobre este escrito, con el que busca impulsar a los lectores a construir su propia identidad. Y según contó en un reciente post de Instagram, la etapa de su vida que lo inspiró a escribir la obra fue la más difícil de su vida: su experiencia en la NFL.

La experiencia de Sammis Reyes en la NFL

En 2021, Sammis Reyes se convirtió en el único chileno en jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano, de la que tuvo que retirarse en 2025 por el desgaste físico. Más de un año después, confesó cuánto extraña las canchas en Estados Unidos.

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"Las mejores moralejas de mi vida vienen de esta liga. Muchas de estas enseñanzas no fueron a través de aprender de los buenos momentos. ¡Todo lo contrario! Cuando más aprendí sobre mí, fue en los momentos donde estaba exhausto", destacó.

"En los momentos donde estaba a punto de perder mi control emocional y lograba de alguna forma gestionar esas emociones, ¡ahí es donde uno crece!", afirmó.

Para Sammis Reyes el haber recorrido Estados Unidos y jugado ante decenas de miles de personas no fue lo más impactante. "Lo que realmente se quedará conmigo para siempre es haber estado expuesto a un nivel de estrés emocional y físico que no muchas personas tienen el privilegio de experimentar", dijo.

"Al pasar por algo tan difícil como la NFL, ¡todo se vuelve más fácil después de esta experiencia! Porque el nivel de tolerancia al estrés, a la frustración y al dolor nunca será más de lo que tuve que demostrarme a mí mismo que podría soportar", destacó.

"Esa enseñanza es la razón por la que escribí mi libro. No hay secreto para construir a la persona que tienes que ser para lograr lo que deseas", agregó. "Hay que estar dispuestos a pagar el precio de nuestros sueños. Nunca será fácil, nunca será gratis", dijo para finalizar.

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