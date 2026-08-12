"Para siempre, mi amor": Camila Andrade anuncia que se comprometió con su nueva pareja

12 ag. 2026 - 10:20 hrs.

La modelo y presentadora de televisión Camila Andrade sorprendió a sus seguidores al revelar que su nueva pareja le había pedido matrimonio.

Esta situación tomó por sorpresa a muchos, ya que Andrade formalizó la relación hace tan solo un par de meses tras pasar por varios problemas personales y amorosos.

Sin embargo, lejos de juzgar por completo esta decisión, las seguidoras de Andrade se alegraron de la propuesta que había recibido Camila y la felicitaron por lograr algo que esperaba desde hace años.

Camila Andrade se casa

A través de una publicación de Instagram, Camila publicó varias postales del momento en el que le pidieron matrimonio, así como de posar mostrando el anillo que se le entregó.

"Siiiiii para siempre, mi amor", escribió Andrade, dando a entender que ni siquiera pensó la respuesta en el momento en el que le propusieron matrimonio.

Asimismo, en las distintas postales que subió se puede ver su notable sorpresa ante tal momento que estaba viviendo, siendo muy feliz por lo que viene.

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