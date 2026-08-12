"No sé qué voy a hacer sin vos": La conmovedora carta de despedida de Leo Messi a su padre

12 ag. 2026 - 11:20 hrs.

Leo Messi dedicó un extenso mensaje en Instagram a su padre Jorge Horacio Messi, fallecido el sábado 8 de agosto a los 68 años tras luchar contra una dura enfemedad.

El astro argentino reveló la angustia que vivió durante el reciente Mundial de Fútbol, pues su papá empeoró su condición justo antes de empezar el torneo.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad (...) Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela", escribió en la publicación donde además puso en duda su continuidad en el deporte rey.

El lamento de Leo Messi por la muerte de su padre

"Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo", siguió diciendo Messi en su post.

Luego confesó sus dudas sobre su futuro en el balompié: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

Instagram @leomessi

Seguidamente, el futbolista rememoró sus inicios en el deporte cuando era niño. "Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar", recordó.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón", afirmó.

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba", dijo para finalizar.

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