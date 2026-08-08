Con un costo cercano a $40 mil: Sammis Reyes hará charlas por todo Chile para presentar su nuevo libro

08 ag. 2026 - 18:23 hrs.

Sammis Reyes lanzó su primer libro "Elige o elegirán por ti", el cual ha tenido un gran interés por parte del público.

"Estamos muy contentos porque me acaban de anunciar que tenemos un libro que ya vendió más de mil copias en menos de un mes y no lo puedo creer", confesó el exjugador de la NFL junto a su pareja, Emilia Dides en una publicación de redes sociales. Pero hay más.

Reyes hará charlas de norte a sur para presentar su obra que, de acuerdo al sitio web oficial, es "un manual para crear identidad propia en un mundo que prefiere que no la tengas".

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Ciclo de charlas de Sammis Reyes

Cada domingo a las 10:00 horas, el deportista visitará una capital regional en un tour meet & greet que cuesta $39.990 y que incluye: libro, dedicatoria personalizada, asistencia a una charla con café y bebestibles y foto con Sammis Reyes.

El libro por separado cuesta $19.990.

"Elige o elegirán por ti" es para el novel escritor "años de aprendizajes, desafíos y conversaciones que hoy cobran sentido al poder compartirlas con ustedes. Ver este proyecto nacer rodeado de personas que han sido parte de este camino fue, sin duda, el mejor regalo".

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