"El momento más importante de mi vida": Camila Andrade agradece el cariño tras anunciar que se casará
Camila Andrade agradeció las muestras de cariño que recibió tras anunciar que su pareja, Jorge Yunge, le pidió matrimonio.
Solo horas antes, la ex Miss Mundo Chile compartió una serie de imágenes en las que se apreciaba al empresario oriundo de Talca y ligado al rubro inmobiliario arrodillado y proponiéndole que unieran su vida por el resto de sus días.
El agradecimiento de Camila Andrade
En un video compartido en sus historias de Instagram, Andrade dijo querer "darles las infinitas gracias por todo el amor, por todo el cariño, por la bonita recepción que le dan a un momento muy especial".
La modelo calificó la pedida de matrimonio como "el momento más importante y emocionante de mi vida, y por eso también quise compartirlo, porque la alegría y la emoción es inmensa".
"Me han escrito demasiado, me han mandado muchos mensajes también por interno; agradecérselos, perdón, por no responderles a cada uno, pero ha sido realmente todo muy rápido", agregó.Ir a la siguiente nota
En esa misma línea, Camila Andrade comentó que ha recibido "una linda energía en un momento tan hermoso de mi vida. Estoy muy contenta".
Recordemos que, en junio pasado, la presentadora de televisión hizo público su romance con Jorge Yunge, 10 meses después de su polémica ruptura con Francisco Kaminski.
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