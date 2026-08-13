Cinco días con lluvia y tormentas eléctricas: Así serán las precipitaciones en Santiago

13 ag. 2026 - 13:15 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, actualizó este jueves el pronóstico del tiempo para Santiago, apuntando que se esperan cinco días con lluvia y probables tormentas eléctricas.

Durante su participación en Mucho Gusto, el especialista explicó que la inestabilidad atmosférica se debe a la presencia de un ciclón extratropical frente a la costa de la zona central.

Cinco días con lluvia en Santiago

Sepúlveda indicó que las precipitaciones comienzan durante esta tarde de jueves. Primero en Melipilla y Talagante, mientras que en el centro de Santiago debiese ser a media tarde hasta la mañana del viernes.

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La lluvia regresaría la madrugada del sábado, donde se acumularía una gran cantidad de agua, con una cifra cercana a los 20 milímetros.

El domingo amanecería sin lluvia y en la tarde se activarían de nuevo las precipitaciones hasta la mañana del lunes.

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