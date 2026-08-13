Cinco días con lluvia y tormentas eléctricas: Así serán las precipitaciones en Santiago
El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, actualizó este jueves el pronóstico del tiempo para Santiago, apuntando que se esperan cinco días con lluvia y probables tormentas eléctricas.
Durante su participación en Mucho Gusto, el especialista explicó que la inestabilidad atmosférica se debe a la presencia de un ciclón extratropical frente a la costa de la zona central.
Cinco días con lluvia en Santiago
Sepúlveda indicó que las precipitaciones comienzan durante esta tarde de jueves. Primero en Melipilla y Talagante, mientras que en el centro de Santiago debiese ser a media tarde hasta la mañana del viernes.
La lluvia regresaría la madrugada del sábado, donde se acumularía una gran cantidad de agua, con una cifra cercana a los 20 milímetros.
El domingo amanecería sin lluvia y en la tarde se activarían de nuevo las precipitaciones hasta la mañana del lunes.
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