Con casi 100 vehículos blindados y helicópteros: Así trasladan a centenares de reos a nueva cárcel de Talca

13 ag. 2026 - 09:55 hrs.

Gendarmería, con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), realiza desde esta mañana un masivo traslado de centenares de reos hacia el Complejo Penitenciario La Laguna en Talca, Región del Maule.

El procedimiento fue calificado como "Operación Cancerbero", cuya mediática puesta en escena replica el estilo que sigue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y es que quienes lleguen a la cárcel estarán bajo un estricto régimen de segregación y vigilancia, donde los reclusos deberán vestir uniforme.

Así es la operación Cancerbero

Según se aprecia en las imágenes difundidas por el propio Gobierno, se trata de cuatro buses, estilo convoy, que avanzan por un amplio contingente de seguridad compuesto por cerca de 100 vehículos, entre carros celulares y blindados.

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Paralelamente, el operativo es secundado por dos helicópteros policiales a lo largo de la Ruta 5 Sur hasta el recinto La Laguna.

En el complejo penitenciario maulino se encuentra el Presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Seguridad y Justicia, Martín Arrau y Fernando Rabat.

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