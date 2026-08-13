Presidente Kast destaca traslado de reos a cárcel de Talca y anuncia "cambio de mano" en política carcelaria

13 ag. 2026 - 10:45 hrs.

El Presidente José Antonio Kast calificó este martes como "un día histórico" tras el traslado de más de un centenar de reos de alta complejidad hasta la nueva cárcel de Talca, en la Región de Maule.

Desde un punto de prensa al interior del recinto penitenciario, el Mandatario expresó que "tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo".

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En ese sentido, solicitó a los parlamentarios que "revisemos cómo vamos a implementar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales".

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El jefe de Estado indicó que "es un día histórico porque comienza un cambio de mano de acuerdo a las atribuciones que tiene Gendarmería".

"Es importante recuperar espacios públicos en las Zonas Urbanas, y que en esta zona no se produzca ningún poblamiento urbano irregular, y no vamos a alcanzar la seguridad plena plena si no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles", agregó.

Respecto al operativo de este jueves, detalló que "el traslado a este recinto penal será un poblamiento total, pero el día de hoy van a ser trasladados cerca de 400 internos de distintas unidades penales. Se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal".

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