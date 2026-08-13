Operación Cancerbero: Así es La Laguna, la moderna cárcel de Talca que recibe a reos de alta peligrosidad

13 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Este jueves comenzó un masivo traslado de reos de alta peligrosidad desde Santiago hacia la cárcel La Laguna en Talca, Región del Maule, recinto a considerar uno de los centros penitenciarios más seguros y modernos de Chile.

Se trata de la "Operación Cancerbero", que busca llevar a cientos de internos para comenzar el poblamiento progresivo de este moderno complejo penitenciario inaugurado por el expresidente Gabriel Boric.

Las imágenes de la cárcel La Laguna

El Complejo Penitenciario La Laguna está ubicado en el sector Panguilemo, a cerca de 10 kilómetros al norte del centro de Talca, que consideró una inversión cercana a los US$56 millones.

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Cuenta con una superficie de más de 25 hectáreas, con 14 módulos de reclusión y con una capacidad para albergar a 2.320 personas privadas de libertad.

Esta nueva cárcel cuenta con tres accesos y tres túneles independientes, destinados a distintos tipos de personas: internos, funcionarios y visitas.

Lo que más caracteriza a La Laguna es su seguridad, puesto que tiene más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáneres corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos, además de un sistema de gestión de telecomunicaciones para bloqueos de celulares.

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