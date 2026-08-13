Operación Cancerbero: Trasladan a más de 200 reos desde Santiago a cárcel de máxima seguridad en Talca

13 ag. 2026 - 08:50 hrs.

A eso de las 6:30 horas de este martes se dio inicio a la "Operación Cancerbero", que contempla el traslado de más de 200 personas privadas de libertad hasta el complejo penitenciario La Laguna, ubicado en Talca, Región del Maule.

El procedimiento es encabezado por Gendarmería y cuenta con apoyo logístico de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), bajo estrictas medidas de seguridad.

Traslado de reos

Según se detalló desde el Gobierno, los internos trasladados provienen de diversos establecimientos penales, incluyendo recintos ubicados en las regiones de Arica, Tarapacá (Alto Hospicio), Metropolitana (Puente Alto, Colina 1 y Colina 2), Los Lagos (Puerto Montt) y el complejo penitenciario REPAS, entre otros.

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En el caso de los reos provenientes de regiones, los movimientos hacia Santiago se realizaron de manera escalonada durante distintas jornadas, entre el fin de semana pasado y este martes.

Este amplio operativo contempla repoblar la cárcel inaugurada en 2025 por el expresidente Gabriel Boric, que tiene capacidad para más de 2.000 reos, pero que actualmente cuenta con cerca de 400 internos.

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