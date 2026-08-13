De Venezuela, Colombia y China: Las nacionalidades de los reos trasladados a nueva cárcel de Talca

13 ag. 2026 - 11:40 hrs.

La mañana de este jueves se dio inicio a la "Operación Cancerbero", amplio operativo que contempla el traslado de más de 400 reos hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en Talca, Región del Maule.

En primera instancia, se llevó a cerca de 200 reclusos. De ellos, 37 son integrantes de bandas ligadas al crimen organizado, incluyendo nueve de sus líderes y 28 miembros de dichas organizaciones.

Mientras que en una segunda cápsula de traslado proveniente del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes fue integrada por 104 internos de alta peligrosidad, alcanzando así un total de 295.

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Según se detalló, de los casi 40 internos que serán destinados a régimen de máxima seguridad, su composición por nacionalidad corresponde a 15 venezolanos, 9 colombianos, 7 ciudadanos chinos, 4 peruanos, 3 bolivianos, un holandés, un chileno.

Cabe destacar que la cárcel inaugurada por el expresidente Gabriel Boric, tiene una capacidad para más de 2.000 reos y es considerada una de las más modernas de Chile.

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