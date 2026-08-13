¡Se besarán apasionadamente! Ludmila Ksenofontova y Kaoto recrearán icónica escena de Volverías con tu ex?

13 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tendrán que recrear los momentos más icónicos de la primera versión del reality.

A Ludmila Ksenofontova y a Kaoto les tocará realizar una de las escenas más recordadas, cuando Luis Mateucci besó a Gala Caldirola en un jacuzzi.

La patinadora y el ingeniero se tomarán muy en serio la actuación y se besarán apasionadamente, dejando a todos impactados.

Volverías con tu ex? 2

¡Llegará Álvaro Ballero!

Justo en ese instante, cuando todos estén analizando las sorprendentes imágenes de Ludmila Ksenofontova y Kaoto, Álvaro Ballero volverá a la casona.

Por otro lado, Bárbara Córdoba se enojará en plena grabación de su sketch por la actitud de Luis Mateucci y abandonará la dinámica.