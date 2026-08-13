¡Se besarán apasionadamente! Ludmila Ksenofontova y Kaoto recrearán icónica escena de Volverías con tu ex?
En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tendrán que recrear los momentos más icónicos de la primera versión del reality.
A Ludmila Ksenofontova y a Kaoto les tocará realizar una de las escenas más recordadas, cuando Luis Mateucci besó a Gala Caldirola en un jacuzzi.
La patinadora y el ingeniero se tomarán muy en serio la actuación y se besarán apasionadamente, dejando a todos impactados.
¡Llegará Álvaro Ballero!
Justo en ese instante, cuando todos estén analizando las sorprendentes imágenes de Ludmila Ksenofontova y Kaoto, Álvaro Ballero volverá a la casona.
Por otro lado, Bárbara Córdoba se enojará en plena grabación de su sketch por la actitud de Luis Mateucci y abandonará la dinámica.
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