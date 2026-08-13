Así fue la caída de falso taxista que drogaba a sus pasajeros para robarles y clonar sus tarjetas

13 ag. 2026 - 14:45 hrs.

El equipo de Mucho Gusto obtuvo imágenes exclusivas de la detención de una banda liderada por un taxista que drogaba a sus pasajeros para posteriormente robarles dinero y utilizar sus tarjetas bancarias.

Según pudo establecer la Policía de Investigaciones (PDI), Cristián Bobadilla Vigo rondaba sectores de Plaza Ñuñoa y Barrio Italia a bordo de su taxi, pero no para buscar clientes, sino víctimas.

Drogaba a pasajeros con clonazepam y luego vaciaba sus tarjetas

El modus operandi de este falso taxista era tomar y recoger personas que salían de locales y que se vieran bajo la influencia del alcohol. Ya dentro del auto, les ofrecía una botella de agua o cerveza que contenía clonazepam.

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Una vez los pasajeros se encontraban bajo los efectos de la sustancia, el acusado se apoderaba de sus pertenencias, dinero y tarjetas bancarias, estas últimas que clonaba con una máquina de pago que portaba.

Tras dejar en sus casas a las víctimas, se dirigía a un servicentro donde trabaja el resto de la banda. Allí, intercambiaba el dinero obtenido mediante las tarjetas por efectivo con ayuda de sus secuaces.

En los allanamientos a los domicilios de los involucrados se incautaron dispositivos de pagos con tarjeta (POS), cajas de clonazepam, joyas, dinero y tarjetas bancarias de las víctimas.

Los cinco sujetos quedaron en prisión preventiva por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación y utilización fraudulenta de tarjetas bancarias por mil millones de pesos.

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