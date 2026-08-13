Camilo Huerta es investigado por tráfico de drogas: Tiene orden de detención

13 ag. 2026 - 16:50 hrs.

Camilo Huerta, conocido por su participación en diversos reality y programas de televisión, figura entre los imputados investigados por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes de Meganoticias, personal del OS-7 de Carabineros realizó este jueves una serie de operativos para desarticular a una organización dedicada al tráfico de cannabis a través de "dispensarios medicinales".

Camilo Huerta con orden de detención

En total, se ejecutaron 43 órdenes judiciales de entrada y registro en nueve regiones, incluyendo locales vinculados a la venta de cannabis medicinal, además de órdenes de detención contra 38 personas.

ATON

Camilo Huerta figura como uno de los sospechosos por vender ilegalmente marihuana, además de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Según lo informado, el ex de Marité Matus tendría una orden de detención en su contra. Actualmente, Huerta se encontraría en Miami, Estados Unidos, por lo que no se ha podido concretar su aprehensión.

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